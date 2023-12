Ondernemend

Partner content Als ondernemer je nabestaanden bij (voortijdig) overlijden verzorgd achterlaten Veel ondernemers werken echt vanuit hun hart. Het ondernemen heeft bij velen meer met een passie voor hun producten of diensten te maken, dan met geld verdienen. Toch is een beloning voor geleverde producten of diensten echt wel nodig. Ook ondernemers moeten immers nu iedere maand weer hun vaste lasten kunnen betalen. En ook nog eens vaak zelfstandig sparen voor een aanvullend pensioen later. Waar je als ondernemer nog meer aan moet denken? Welke mogelijkheden er zijn om je nabestaanden verzorgd achter te laten, indien je voortijdig overlijdt. Geen garantie op een lang en gelukkig leven De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen decennia vanwege onder meer betere leefomstandigheden en gezondheidszorg behoorlijk toegenomen. Goed nieuws! Maar het is ook belangrijk te onthouden dat dit ook niet automatisch betekent dat je een hoge leeftijd zult bereiken. Wist je bijvoorbeeld dat nog steeds meer dan een op de vijf mensen de pensioengerechtigde leeftijd niet haalt? Voortijdig overlijden vaak grote financiële consequenties voor nabestaanden Bij ondernemers die nog vóór hun AOW-leeftijd overlijden, heeft dat vaak grote financiële gevolgen voor de achterblijvende partner en eventuele kinderen. Vooral bij zzp’ers die een dienst leveren. Zij zíjn hun onderneming, en laten dan ook zakelijk niet iets na dat verkocht kan worden. Voor de achtergebleven partner zullen de weggevallen inkomsten hoogstwaarschijnlijk consequenties hebben. En dat wil je natuurlijk liever niet. Hoe je het kunt voorkomen? Met een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering: wat is dat? Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten doe je kortgezegd om het financiële risico van voortijdig overlijden te dekken. Overlijd je gedurende de looptijd, dan keert de verzekeraar de begunstigden eenmalig een vooraf afgesproken bedrag af. Dit vangt je wegvallende inkomsten op, en zo kan je partner bijvoorbeeld toch de huur of hypotheek blijven betalen. Hoewel dit het verdriet niet zal verminderen, voorkom je in ieder geval zorgen door je partner en kinderen financieel verzorgd achter te laten. Aandachtspunt: de meeste verzekeraars hanteren een maximale aanvangsleeftijd en eindleeftijd. Andere inkomstenbronnen voor achtergebleven partners Mocht je onverhoopt voortijdig komen te overlijden, dan kan je partner ook andere inkomstenbronnen hebben. Zorgt je partner bijvoorbeeld voor jullie minderjarige kind(eren), of is hij of zij arbeidsongeschikt? Dan kan je partner recht hebben op een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet. Daarnaast kun je ook zelfstandig zorgen voor een spaarpotje voor je partner. Bijvoorbeeld door de hypotheek versneld af te lossen als jullie een koopwoning hebben. Zo heeft je partner in ieder geval geen hoge hypotheek meer. Indien je zelf voor een aanvullend pensioen spaart met een lijfrente, kan je partner daar mogelijk recht op hebben. Bouw je aanvullend pensioen op door middel van banksparen, oftewel een bancaire lijfrente? Dan komt het bedrag volledig je nabestaanden toe. Zowel tijdens de opbouw- als de uitkeringsfase. Bouw je met een lijfrenteverzekering een aanvullend pensioen op? Dan komt het geld tijdens de opbouwfase de verzekeraar toe, tenzij je er apart een overlijdensrisicoverzekering voor hebt afgesloten. Overlijd je tijdens de uitkeringsfase? Ook dan gaat het geld naar de verzekeraar, tenzij je bij gedurende de uitkeringsfase hebt gekozen voor een uitkering op twee levens. Extra tip om je nabestaanden niet met hoge kosten op te zadelen bij voortijdig overlijden: een uitvaartverzekering afsluiten. |Doorsturen

