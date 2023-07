Partner content

Beginnen met beleggen in Forex

Als je geïnteresseerd bent in beleggen en ook al een tijdje bezig bent, dan is de kans aanwezig dat je misschien weleens wilt beginnen met Forex. Forex is namelijk een andere tak van sport dan de normale aandelen en ook ETF’s, zoals we dit normaal gesproken gewend zijn. Allereerst is het goed te weten wat forex nu eigenlijk is en hoe je via een forex broker kunt beginnen met beleggen in valuta, want dit is in de basis wat je bij forex trading doet. Hoe dit precies in zijn werk gaat, vertellen we je aan de hand van een aantal voorbeelden in dit artikel. Dus wil jij beginnen met forex, let dan nu goed op!

Wat is Forex?

Forex, ook wel bekend als ‘Foreign Exchange', is de markt waar valuta's worden verhandeld. Het is de grootste financiële markt ter wereld, met een dagelijks handelsvolume van bijna $6 miljard. Forex trading biedt beleggers de mogelijkheid om winst te maken door valuta's te kopen en verkopen op basis van prijsbewegingen. Je kunt je dus wel voorstellen hoe gigantisch deze mark kan bewegen, aangezien we dagelijks te maken hebben met schommelingen in prijs. Ondanks dat het vaak maar om een paar cent gaat, zoals in het geval van de dollarkoers, is dit al snel enkele procenten positief of negatief rendement.

Waarom beleggen in Forex?

Het beleggen in Forex heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere vormen van beleggen. Ten eerste is de Forex markt 24 uur per dag, vijf dagen per week open. Dit betekent dat je op elk moment kunt handelen, ongeacht je locatie of tijdzone. Daarnaast kun je met Forex trading profiteren van zowel stijgende als dalende markten. Anders dan bij bijvoorbeeld aandelenhandel, kun je met Forex zowel winst maken bij een stijgende als bij een dalende koers. Dit maakt Forex trading zeer flexibel en winstgevend. Uiteraard is dat ook bij normale aandelen mogelijk, maar dan moet je beleggen in opties.

Hoe begin je?

Stap één om te beginnen met beleggen in Forex is het vergaren van kennis. Leer de basis, terminologie en strategieën kennen. Het begrijpen van deze fundamenten zal je helpen om verstandige investeringsbeslissingen te nemen en risico's te beperken. Vind je het lastig, dan is het aan te raden een forex cursus te volgen, zodat je stap voor stap leert hoe het allemaal werkt. Een van de belangrijkste aspecten van Forex trading is het gebruik van een betrouwbaar handelsplatform. Zorg ervoor dat je een platform kiest dat gebruikersvriendelijk is, goede analysetools biedt en betrouwbare uitvoering van trades garandeert. Verder is risicobeheer cruciaal bij Forex trading. Stel voor jezelf duidelijke doelen en bepaal hoeveel risico je bereid bent te nemen. Het is aan te raden om eerst te oefenen met een demoaccount voordat je echt geld investeert.

Risico's en tips

Hoewel Forex trading enorme winstmogelijkheden biedt, brengt het ook risico's met zich mee. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze risico's en zorgvuldig te handelen. Beleg bijvoorbeeld nooit met meer geld dan je kunt missen en weet wanneer je moet stoppen. Beleggen is en blijft risicovol en je kunt je inleg of een deel ervan verliezen.