Partner content

Budgetapps als vervanger van het huishoudboekje

Veel gezinnen vervangen het ouderwetse huishoudboekje voor een digitale budgetapp. In 2020 zijn er tientallen budgetapps bijgekomen, die allemaal beloven om de gebruiker meer inzicht te geven in zijn of haar geldzaken. Voor wie wat meer overzicht wilt of graag meer wilt sparen zijn dergelijke apps zeer geschikt.

Koopkrachtberekeningen Nibud

Koopkrachtberekeningen van het Nibud wijzen uit dat 2021 voor velen een financieel zwaar jaar gaat worden door de gevolgen van de coronacrisis. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde inkomen in Volendam bruto €26.609,- bedraagt, tegenover €29.500,- als het gemiddelde van heel Nederland. Om grip te blijven houden op de geldzaken is het dus ook voor Volendammers altijd handig om inzicht te creëren. Op die manier valt goed te zien op welke zaken bespaard kan worden. Zo kan goedkope energie en het opzeggen van onnodige abonnementen al flink schelen in de maandelijkse lasten.

Budgetteren wordt weer populair

Vroeger hadden veel huishoudens een echt huishoudboekje. Hier hielden zij nauwkeurig in bij hoeveel geld er binnenkwam en langs welke weg en hoeveel hiervan de spaarpot in ging of werd uitgegeven. Budgetapps zijn handige digitale versies van het huishoudboekje. Veel van deze apps kunnen bijvoorbeeld direct aan de bankrekening gekoppeld worden, waardoor transacties onmiddellijk in het budget verwerkt worden. Naast de verschillende banken die inzicht bieden via internetbankieren, zijn er ook aparte apps te downloaden in de appstores. Deze apps maken het bijvoorbeeld mogelijk om alle uitgaven en inkomsten in beeld te brengen en bieden de mogelijkheid om iedere euro aan een specifieke categorie toe te wijzen. Per categorie kan de gebruiker de mutaties nauwkeurig in de gaten houden. Ook kan de app inzicht geven in de noodzakelijkheid van bepaalde uitgaven, zoals bijvoorbeeld voor een levensverzekering. Daarnaast is het doorgaans mogelijk om verschillende spaarpotjes te maken en zijn er apps die ook inzicht geven in de hoogte van eventuele schulden. Sommige apps zijn gratis, terwijl andere een kleine investering vragen.

Buffer opbouwen

Een overzicht van je budget en inzicht in de huidige financiële situatie kan heel veel gezinnen helpen. Zeker gezinnen die geen spaargeld hebben en willen starten met het opbouwen van een buffer hebben veel baat bij budgetteren. Een buffer is een reservepotje waaruit grotere, onverwachte en noodzakelijke uitgaven direct uit betaald kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van een kapotte droger of onverwachte reparaties aan de auto. Hoe hoog de buffer moet zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling, de woonsituatie en of er een auto aanwezig is. De Nibud-bufferberekenaar helpt bij het berekenen van de ideale omvang. Over het algemeen wordt aangeraden om een buffer op te bouwen die overeenkomt met twee à drie maanden aan maandlasten. Dit geeft meer financiële weerbaarheid, ook in economisch mindere tijden.