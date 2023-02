Partner content

De reden dat steeds meer Nederlanders kiezen voor vakantie in Volendam

Vakantie, wie heeft het niet nodig? Daar waar niet iedereen de mogelijkheid heeft om uit te vliegen naar het buitenland, om daar vervolgens te kunnen genieten van de vele strand van bijvoorbeeld het italiaanse Bari, is ook een vakantie in eigen land ontzettend leuk. Niet voor niet is de ‘staycation’ populairder dan ooit. Vaak is alleen al het gevoel dat je niet thuis bent, voldoende om optimaal tot rust te kunnen komen. Met de steeds warmer wordende zomers, is een vakantie in Volendam dus een perfecte manier om te kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Waarom kiezen voor Volendam?

Volendam is een pittoresk dorpje gelegen aan de oevers van het Markermeer, in de provincie Noord-Holland. Het dorp staat bekend om zijn authentieke sfeer, traditionele klederdracht en de vissersvloot die nog steeds actief is. Maar er is nog veel meer te ontdekken in dit charmante dorpje. Hier zijn een aantal redenen waarom je Volendam zeker niet mag overslaan als vakantiebestemming en het zeker de moeite waard is om eens serieus na te denken over een vakantie in dit prachtige vissersdorp. Ook voor een dagje uit of een lang weekend is het hier heerlijk vertoeven overigens.

De geschiedenis

Volendam heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Het was oorspronkelijk een vissersdorp en het vissersleven is nog steeds goed terug te zien in de smalle straatjes, de historische huizen en de haven. Tijdens een wandeling door het dorpje krijg je een goed beeld van de traditionele Nederlandse architectuur en de manier van leven van de lokale bevolking.

Klederdracht van Volendam

Volendam staat ook bekend om zijn traditionele klederdracht. Vroeger droegen de vrouwen van Volendam dagelijks klederdracht, maar tegenwoordig wordt het alleen nog op speciale gelegenheden gedragen. Toch kun je in Volendam nog steeds veel mensen in klederdracht zien lopen, vooral bij de haven waar toeristen graag foto's maken met de kleurrijke kostuums aan.

De visserij

Volendam is een belangrijk vissersdorp en dat zie je terug in de haven. Hier liggen nog steeds veel vissersboten aangemeerd en kun je verse vis kopen bij een van de viskramen. Ook kun je een bezoek brengen aan het Volendams Museum waar je meer te weten komt over de geschiedenis van de visserij en het leven van de vissers.

Activiteiten

Naast wandelen door het dorp en genieten van de culinaire hoogstandjes zijn er ook diverse actieve mogelijkheden in Volendam. Je kunt bijvoorbeeld een fiets huren en de omgeving verkennen, een boottocht maken over het Markermeer. Vooral tijdens de zomermaanden, is het weer in Volendam minsten net zo aangenaam als in Italië het Bari weer. Kortom, Volendam is een unieke vakantiebestemming met een rijke geschiedenis, traditionele klederdracht, heerlijke visgerechten en diverse actieve mogelijkheden. Plan je volgende vakantie naar dit charmante dorpje en ontdek zelf waarom het zo geliefd is bij toeristen van over de hele wereld. Dus kun je wel wat inspiratie gebruiken, voor niet alleen een vakantie is eigen land, maar ook een dagje uit? Dan is Volendam de plek waar je moet zijn.