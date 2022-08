Partner content

Drie goede redenen om voor VCA certificering te gaan

In 1994 namen aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven de stap om samen tot een toetsingssysteem te komen dat ervoor moest zorgen dat er gedegen controle kon plaatsvinden op de veiligheid in hun sector. Dit werd uiteindelijk de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, oftewel VCA. Hier ligt de oorsprong van de intussen ingeburgerde cursus en certificering voor bedrijven en hun medewerkers in de strijd om het beperken van veiligheidsrisico’s op de werkvloer. We bespreken drie goede redenen om als bedrijf voor VCA-certificering te gaan.

Bedrijfsongevallen voorkomen

Een bedrijfsongeval is geen pretje omstandigheid. Helaas is het echter zo dat er jaarlijks nog steeds zo'n 200 duizend geregistreerde (!) ongevallen plaatsvinden op de werkvloer. In ongeveer 4.300 gevallen raakt daarbij iemand gewond en in gemiddeld zestig gevallen valt er een dodelijk slachtoffer bij het bedrijfsongeval. Aangezien werkgevers een zorgplicht als het gaat om veiligheid op de werkvloer, lopen deze zaken vaak uit op een letselschadeclaim. Niemand wordt er beter van, want zelf als de werkgever een letselschadevergoeding moet betalen blijft de werknemer vaak met blijvende schade zitten. Omdat iedereen erbij gebaat is dat bedrijfsongevallen voorkomen worden, is het zinnig om ervoor te zorgen dat werknemers beschikken over basiskennis over de risico's voor de veiligheid, gezondheid en het milieu en weten hoe ze ermee om moeten gaan in hun dagelijks werk.



Milieuverontreiniging voorkomen

We noemden het al even, de risico’s voor het milieu waar werknemers in risicovolle sectoren van op de hoogte zouden moeten zijn. Daar waar het risico op milieuvervuiling bestaat, liggen grote schadeclaims en allerhande andere problemen op de loer waar bedrijven liever niet mee te maken krijgen. Om dergelijke problemen te voorkomen, is het van belang dat werknemers goed weten welke risico’s er op de loer liggen en welke rol zij moeten spelen in het voorkomen daarvan. De VCA-cursus biedt de basiskennis die kan helpen om het veroorzaken van milieuverontreiniging te voorkomen.

De markt vraagt erom

Naast het voorkomen van bedrijfsongevallen en milieuverontreiniging, zit er ook een commercieel belang aan het behalen van het VCA certificaat door bedrijven. De markt vraagt hier namelijk steeds meer om. Steeds vaker kiezen opdrachtgevers ervoor alleen in zee te gaan met bedrijven die in het bezit zijn van VCA-certificering, omdat de kans dan het grootst is dat de hierboven beschreven problemen de uitvoering en het imago van een project verstoren. Opdrachtnemers die niet in het bezit zijn van VCA-certificering prijzen zichzelf daarmee uit de markt. Eigenlijk is het dus onvermijdelijk dat je als bedrijf in een van de risicovolle sectoren op den duur moet investeren in VCA-certificering om het hoofd boven water te houden. Afzonderlijke werknemers profiteren daarnaast bij sollicitaties van het bezit van het VCA-diploma.



De VCA-cursus voor medewerkers wordt afgerond met een examen dat bij goed resultaat leidt tot het behalen van het VCA-diploma. Er bestaande verschillende versies van deze cursus. Werknemers op de werkvloer volgen de basiscursus VCA, die ook wel bekend staat als B-VCA. Leidinggevenden en zzp’ers in de risicovolle branches volgen de VCA-VOL-cursus. Voor intercedenten in de uitzendbranche is er de VIL-VCU-cursus. De cursus wordt meestal klassikaal gegeven, maar kan ook als zelfstudie of e-learning gevolgd worden. Ook bestaan er mogelijkheden om de cursus op locatie bij een bedrijf te geven.