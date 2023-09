Partner content

Hybride werken? Regel dan deze zaken thuis!

De afgelopen jaren is thuiswerken werkelijk in een stroomversnelling gekomen. We doen het massaal en het lijkt ook wel een blijvertje te zijn. De meeste kantoorbanen zijn tegenwoordig zo ingevuld dat er een hybride manier van werken is. Een paar dagen in de week op kantoor, en een paar dagen thuis. Dat geldt natuurlijk niet voor de vissers in ons mooie dorp, maar toch komen er steeds meer van dat soort banen bij. Zeker wanneer je niet de enige in huis bent met zo’n baan, dan vraagt het wel om de nodige aanpassingen thuis wanneer je daar structureel een paar dagen per week gaat werken. Van welke zaken het goed is om op orde te brengen voordat je je werkdag in je eigen huis start? Lees snel verder.

De basis

In het begin van het thuiswerken werd er vanuit bed, in joggingpak en met honden in beeld vergaderd. Maar vandaag de dag heeft het thuiswerken wel een professionaliseringsslag gemaakt. De eerste stap wanneer jij goed thuis wilt werken is wel om ervoor te zorgen dat je echt goed internet hebt. Investeer hierin en ga voor het juiste netwerk. Wanneer je het voordeel van glasvezel op internet leest, zul je zien dat deze manier van internet tegenwoordig eigenlijk onmisbaar is. Zowel het up- als downloaden gaat vele malen sneller en eenvoudiger, de verbinding is veel stabieler en kan daarnaast veel meer aan. Ook wanneer je kinderen moe thuiskomen kunnen zij gewoon een serie gaan streamen wanneer jij online vergadert. Bij glasvezel internet is hierin geen enkele belemmering. Dus regel de basis waarop je moet vertrouwen goed, en ga voor glasvezel internet.



Comfort

Een werkdag van een kantoorbaan duurt vaak acht uur en laten we eerlijk zijn; bij vrij veel banen zijn dit er zelfs meer uren op een dag. Er kunnen dan ook snel klachten ontstaan wanneer je niet goed rekening houdt met je eigen comfort en ergonomie. Op een kantoor houdt een baas of leidinggevende dit vaak wel nauwlettend in de gaten, maar thuis is dat een ander geval. Ga niet voor die bank die lonkt, maar schaf een goed bureau aan en zorg voor een goede stoel. Overweeg ook eens een fit stabureau en zorg voor voldoende frisse lucht. Ook een leuke werkkamer die mooi ingericht is, is belangrijk. Je werkt nu eenmaal beter in een fijne omgeving met een lekkere vibe. Ook dat is onderdeel van een comfort en verhoogt het werkplezier. En last but not least, zorg ervoor dat je werkomgeving schoon en opgeruimd is.

Kortom, bij hybride werken komen weer andere dingen kijken dan wanneer je gewoon altijd op kantoor bent. Neem dit dan ook serieus wanneer je structureel thuis gaat werken, en investeer in de juiste materialen. Houd er ook rekening mee dat veel werkgevers vaak bereid zijn om een deel van de kosten op zich te nemen. Zij hebben hier een budget voor of kunnen dit fiscaal aftrekken. Daarnaast scheelt het de werkgever veel kosten dat jij niet op kantoor komt, hier iets voor terugkrijgen is meer dan logisch. Een win-winsituatie!