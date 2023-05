Partner content

Je huis klaar maken voor een betere verkoop in vier stappen

Voordat bezichtigingen plaatsvinden of de makelaar fotograaf langskomt, is je huis aanpakken een kleine investering in een betere verkoop. Mensen letten op meer details dan je denkt. Futiliteiten soms zelfs, maar de klant heeft (bijna) altijd gelijk. Werk deze vier stappen af en maak meer kans op de huizenmarkt!

De meeste geur komt uit het tapijt: reinigen die handel!

Een bepaalde geur kan een huis onaantrekkelijk maken. Deze ruik je als bewoner zelf niet, maar anderen merken die meteen op - een groot mysterie. Neem het zekere voor het onzekere, want de geur hoort bij de eerste indruk. Google even op de termen zelf reinigen tapijt en je komt al snel bij een specialist uit die niet alleen het tapijt vlekkeloos schoonmaakt, maar ook die eventuele onaangename odeur eruit haalt.

Algehele schoonmaak

Voordat de experts van Cinco Cleaning je tapijt aanpakken, kun je zelf al veel doen. De ramen lappen, overbodige en al te persoonlijke spullen zolang weghalen, misschien op bepaalde plekken de witkwast erbij pakken, het draagt allemaal bij aan een betere verkoop van je woning. Als je niet schoonmaakt, krijgen potentiële kopers het idee dat je het onderhoud van het huis ook wel zal verslonzen en dat is funest, zeker als ze over de streep getrokken moeten worden. Spic en span presenteren dus, alsof je gasten ontvangt. Wil je bepaald meubilair mee verkopen? Zet het dan in de was (hout) of rvs-spray (metaal van inbouwapparatuur).

Gevel en tuin een opknapbeurt geven

Over eerste indruk gesproken: vergeet de tuin en de gevel niet! Met de hogedrukspuit verricht je wonderen op dit gebied. Heb je die niet, dan zoek je online op gevelreiniging. Geïnteresseerden en andere Funda-snuffelaars mogen best zien dat er kinderen wonen, maar berg al het speelgoed even op in de schuur of garage, zodat de kopende partij beter kan zien wat de mogelijkheden zijn in de tuin. En ook hier is 'schoonmaken' essentieel, maar dan in de vorm van een bezem over het terras halen en wat snoeiwerkzaamheden verrichten. Maai het gras als finishing touch!

Kleine reparaties

Een klemmend raam, een scheef hangend keukenkastdeurtje, een vermolmde vensterbank, een ontbrekende knop op een kraan, je bent zelf allang gewend aan die onvolkomenheden. Maar ze geven eveneens een indruk over jou als bewoner zodra er een vreemde over de vloer komt. Trek je werkpak aan en vink al die mini-klusjes een voor een af. Dat geeft jezelf trouwens ook voldoening. Minstens zo belangrijk, want er zit nog een periode tussen het tekenen van een koopcontract en de verhuizing.