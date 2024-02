Partner content

Vier redenen waarom de horeca de leukste bijbaan biedt

Veel sociale interactie, een hoog tempo en een gezellige sfeer onder collega’s: het is de definitie van een leuke horeca bijbaan. Wie al eens heeft gewerkt in de horeca, zal je hoe dan ook vertellen dat het een drukke maar ook de leukste bijbaan is die je je kan voorstellen. Als je besluit de horeca in te gaan, is het allerbelangrijkste dat je kiest voor een plek die bij jou past. Het kan een druk café zijn, maar ook een gezellige koffietent of een chique restaurant. De horeca biedt je een mix van uitdagingen en kan je veel nieuwe vaardigheden leren waar je heel je leven nog iets aan zult hebben.



Benieuwd naar nog meer voordelen van een horeca bijbaan? Lees dan snel verder.

Een sociale bijbaan

Een van de leukste dingen aan werken in de horeca is het contact dat je hebt met de mensen, zowel met de gasten als met je collega’s. De horeca biedt je zo de mogelijkheid om je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en om te leren hoe je gastvrijheid kan bieden. Dit kan je oefenen door gasten vriendelijk te ontvangen, door goed te luisteren naar wensen van gasten of door orders duidelijk te communiceren met de keuken. Op deze manier zul je merken dat je communicatievaardigheden erop vooruit zullen gaan.

Elke dag anders

Ben je opzoek naar een bijbaan die nooit saai is? Dan is een horeca vacature iets voor jou. Als er een bijbaan is die je iedere dag iets anders biedt, dan is het de horeca wel. Elke dag komen er nieuwe gasten over de vloer en zijn er nieuwe uitdagingen en ervaringen. Soms heb je ineens te maken met een grote groep die langskomt in de horecagelegenheid, de andere keer heb je weer te maken met gasten die heel specifieke wensen hebben. Haal jij voldoening uit het helpen van deze verschillende mensen? Dan kan de horeca zomaar iets zijn voor jou.

Flexibele uren

Een andere reden waarom veel mensen de horeca leuk vinden om in te werken, is dat ze vaak flexibele uren bieden. Zo kan je een horeca bijbaan via een uitzendbureau als The Keepers makkelijk combineren met je studie of sport. Je bent zo in staat om je beschikbaarheid op te geven en kan er ook rekening gehouden worden met andere verplichtingen. Op deze manier kan je weekenduren draaien, of juist op de werkvloer staan in de avond of vroeg in de ochtend. Met jouw wensen kan er rekening gehouden worden, zodat jij toch een bijbaantje kan hebben, ook al heb je een druk leven.