Nieuwe omgevingsvisie gemeente: bij verhuizing van bedrijventerrein naar Purmer

740 woningen aan Julianaweg

De raadsvergadering van komende donderdag gaat voor een groot deel over de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente. Een besluit daarover kan de basis vormen voor het verlengen van het voorkeursrecht dat men vestigde in De Purmer. Vandaar dat het lokale bestuur het proces voor totstandkoming van deze visie versnelde. De gemeente is sowieso verplicht om die te bepalen voor het ingaan van de nieuwe Omgevingswet van 1 januari 2024. Die vermeldt verder dat men zevenhonderdveertig woningen wil realiseren op het vrijkomende gebied aan de Julianaweg.

Door: Laurens Tol

Tijdens de komende raadsvergadering kan de gemeenteraad de omgevingsvisie nog niet vaststellen. Ze kan het ontwerp daarvan nu nog slechts voor inspraak vrijgeven.

Gedurende de laatste themabijeenkomst stelden sommige raadsleden vragen over het feit dat zij door de voorliggende visie minder te zeggen krijgen over bepaalde onderwerpen. De verantwoordelijke wethouder Kes reageerde door te zeggen dat het doel van de Omgevingswet juist is om besluitvorming te versnellen. Door alles bij het oude te laten, zou die niet zijn volledige uitwerking krijgen, was de strekking. De raad kan uiteindelijk altijd nog zaken corrigeren, zo stelde de bestuurder.

Geen nieuwe knelpunten

De gemeente was genoodzaakt om voor de omgevingsvisie een ‘planMER’ te laten opstellen. Dit is een zogenoemde milieueffectrapportage, die belangrijk is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bedrijventerrein in De Purmer. Daarin staat dat het onderzoeksbureau TAUW geen nieuwe knelpunten verwacht als het gaat om de door de komst van een industriegebied veranderende luchtkwaliteit. Dit omdat de verkeerstoenamen relatief beperkt zouden zijn en de bedrijven daar duurzamer gaan werken dan nu nog het geval is.

In de milieueffectrapportage is verder aandacht voor het effect van de genoemde ontwikkeling op het Natura 2000-gebied Polder Zeevang. Daarin leven allerlei vogelsoorten. Uit de rapportage blijkt dat bij de komst van een sportcomplex of stadion in De Purmer ‘significante negatieve effecten door licht, geluid en optische verstoring niet met zekerheid worden uitgesloten’. Bij functies als wonen en industrie zouden dit soort effecten ‘waarschijnlijk’ kunnen worden uitgesloten. Dit door kunstmatige lichtbronnen zoveel mogelijk te beperken en bijvoorbeeld gerichte armaturen te gebruiken.

"Het moet een toonaangevend klimaatbestendig en natuurinclusief woonwerkgebied worden."

Het rapport stelt daarnaast dat ‘niet uit te sluiten is’ dat er een toename zal zijn van de stikstofdepositie op ‘gevoelige Natura 2000-gebieden’. Dit onder meer door het verkeer dat in richting daarvan zal komen te rijden. Daarbij tekent men aan dat er wel steeds meer elektrische vervoersmiddelen op de weg komen die plaatselijk minder stikstof uitstoten. De genoemde sportvoorzieningen zouden eveneens kunnen zorgen voor een toename van deze depositie (luchtverontreinigende stoffen), met name door extra verkeersbelasting, zo maakt het onderzoek duidelijk.

De conclusie van de milieueffectrapportage luidt dat de locatie in De Purmer voor een bedrijventerrein de meest geschikte is. Daarbij kent de transformatie van de Julianaweg van industrie naar een ‘gemengde’ functie vooral positieve effecten.

De omgevingsvisie vermeldt dat de gemeente zevenhonderdveertig woningen wil realiseren aan de Julianaweg wanneer de huidige bedrijven daar zijn verplaatst. In de nieuwe situatie moet dit een ‘toonaangevend klimaatbestendig en natuurinclusief woonwerkgebied’ worden. Daarin staat eveneens dat de industrie- en bedrijventerreinen ‘grotendeels verouderd zijn’. Naast de genoemde ontwikkeling in De Purmer is het idee om de industriegebieden in Edam en Oosthuizen te ‘revitaliseren’.