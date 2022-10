Beautymoment by Greta: Veelzijdig, baanbrekend en rustgevend

Op een verrassende plek aan de Molenrak 7 heeft Volendam er met Beautymoment by Greta een innovatieve en professionele huidverbeteringssalon bij. Met haar baanbrekende SkinDNA concept biedt naamgeefster Greta Schilder een huidverbeteringsplan op basis van jouw genen. Daarnaast biedt de modern en warm ingerichte salon ook ruimte voor een relaxmomentje. Hoog tijd om Greta zelf eens te laten vertellen over de veelzijdigheid van Beautymoment by Greta.

,,Ik heb de afgelopen twaalf jaar -bij verschillende salons- ervaring opgedaan met tientallen verschillende huidverzorgingsmerken. Al die tijd had ik ook al de stille droom om ooit eens voor mezelf te beginnen. Ik had ook al bepaald dat ik mezelf puur zou gaan richten op het verbeteren van de huid. Wel wilde ik eerst de beste trainingen volgen, om er zeker van te zijn dat ik er helemaal klaar voor zou zijn. Toen dat moment aanbrak koos ik -heel bewust- voor de naam Beautymoment by Greta. Naast mensen die hier komen voor de hoge kwaliteit van de gezichtsbehandelingen, zijn er namelijk net zo veel die even een eigen relaxmomentje willen. Ik wilde met deze naamgeving duidelijk uitstralen dat iedereen welkom is.’’

‘Een persoonlijk hightech huidverbeteringsplan op basis van je DNA’

Toen Greta een paar maanden actief was zorgde corona en een behoorlijk zieke zoon voor een abrupte stop. Greta kijkt terug op die periode. ,,Corona en de ziekte van mijn zoontje kwamen onverwachts en ongelegen. Het was een hectische en emotionele tijd, maar ik heb toen ook ruimte weten te vinden om te evalueren en alle plannen die ik verder nog had goed uit te werken. Ik koos ervoor om mezelf exclusief te verbinden aan Cenzaa, een dierproefvrij merk dat baanbrekende huidverbetering geeft. Daarvoor moest ik wel gecertificeerd zijn, uitvoerig getraind worden én aan strikte voorwaarden voldoen. Cenzaa biedt behalve hoogwaardige crèmes ook een persoonlijk hightech huidverbeteringsplan op basis van je DNA. Dit wordt SkinDNA Benelux genoemd. Ik neem met een wattenstaafje een sample van wangslijm. Dat sample wordt naar een laboratorium gestuurd en geanalyseerd. In het rapport staat nauwkeurige informatie over hoe jouw specifieke huidtype waarschijnlijk zal verouderen. Vervolgens kan ik dus een behandelplan op maat voor jouw huidtype maken, zonder meteen naar de botox en fillers te hoeven grijpen. Je DNA verandert nooit, waardoor de test éénmalig en wetenschappelijk onderbouwd is. Op deze manier is het dus mogelijk om gracieus ouder te worden. Het past precies in mijn filosofie van het beste nog beter willen maken. Voor zover ik weet ben ik enige in de omgeving die dit kan aanbieden.’’

‘Ik had haar dat relaxmomentje zó gegund’

Net zoals het nimmer stoppende verouderingsproces, zit ook de wetenschap nooit stil. De producten worden nog altijd steeds beter en omdat niemand ooit stopt met leren, zit ook Greta regelmatig in de boeken. ,,Ik ben echt altijd met mijn werk bezig en niets qua innovatie ontgaat mij. Ik volg minimaal vier keer per jaar cursussen en trainingen om bij te blijven. Dat is nog afgezien van alle events die ik bezoek. Cenzaa is uniek en past perfect bij mij, omdat het óók altijd met innovatie in huidverbetering bezig is. Ze voegen daar een stukje genieten en wellbeing aan toe en dat sluit weer precies aan bij de mensen die bij mij komen. Sommigen willen gewoon even lekker relaxen, maar er komen ook mensen die echt huidproblemen hebben. Ik focus daarbij puur op het gezicht en heb bijvoorbeeld jongeren met acne geholpen. Acne is vaak terug te leiden naar de gehele lifestyle: voeding, huidverzorging en routine. Al die gecombineerde aspecten zijn onderdeel van de oplossing die ik aanbied. Omdat we alle facetten verbeteren heet deze oplossing officieel de Cenzaa 360 Skin Code.’

‘Het vertragen van het verouderingsproces is niet alleen een kwestie van smeren’

Greta heeft het inmiddels behoorlijk druk met haar salon, maar haalt dagelijks veel voldoening uit haar werk. Ze heeft al veel mooie resultaten geboekt, maar wil daarvoor niet alleen zelf met de eer strijken. ,,Ik zeg altijd: ik doe 50% en de andere 50% moet men zelf doen. Samen zijn we 100% en zorgen we ervoor dat de huidproblemen verdwijnen. Het ondernemerschap en alle blije gezichten die daarmee gepaard gaan geven mij veel positieve energie. Dat had ik ook echt nodig. Zonder hier een zielig verhaal van te maken, is het afgelopen jaar niet makkelijk voor ons geweest. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ik IK Skin Perfection aan mijn portfolio heb toegevoegd. Dit is een medische lijn die bestaat uit producten zoals crèmes voor eczeem of voor meer serieuze huidziekten zoals psoriasis. De belangrijkste lijn is IK Skin Medikal. Deze lijn biedt veilige huidzorg wanneer iemand huidproblemen ervaart door medicatie of door een intensief medisch behandeltraject bij kanker. Mijn eigen moeder is dit jaar overleden aan kanker en zij heeft daardoor nooit de kans gehad om bij mij in de stoel te liggen… En dat terwijl ik haar dat relaxmomentje zó enorm had gegund. Daarom wil ik anderen -in die situatie- wel de kans bieden om gewoon één dagje niet ziek te zijn en lekker te kunnen genieten...

Beautymoment by Greta werkt doordeweeks op afspraak en is van 09.00 uur tot 18.00 uur beschikbaar. Op woensdag 19 oktober om 19.00 uur is Greta Schilder te gast bij Zukke Zorgen op LOVE Radio. Daar zal zij vertellen over IK Skin Perfection. Iedereen die nieuwsgierig is naar huidverbetering of producten van Beautymoment by Greta, kunnen bestellen via een appje. “Ik heb geen webshop, aangezien ik het liefst persoonlijk advies geef. Als mensen mij appen, dan breng ik het gewoon even langs. Ik heb alle producten op voorraad en bezorg het vaak nog dezelfde dag!’’

Telefoon: 06 45 15 81 61