De Heilige Graal van… Gerrit Hoogland

Naam: Gerrit Hoogland

Leeftijd: 40

Bands: Geen.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn zestiende ben ik begonnen met gitaarles bij Nick Schilder.

Hoeveel instrumenten heb je? Een Maton EBG808 TE OM, een Lakewood J32 bariton gitaar en een Emerald Synergy X20 harpgitaar.

Gerrits heilige graal: Een Emerald Synergy X20 harpgitaar uit 2022.

Australië heeft Tommy Emmanuel, de Verenigde Staten hebben Andy McKee en Volendam heeft Gerrit Hoogland. De tokkelkoning van Volendam heeft zijn sporen niet verdiend in het roemruchte bandjesleven, maar door vlieguren te maken met zijn broer Dirk. ,,Afwisselend speelden Dirk en ik een akkoordenschema waarover de ander heen kon improviseren. En af en toe kwam daar wat uit waarvan we dachten: ‘niet slecht’.” Gerrits muzikale ontdekkingsreis werd nieuw leven ingeblazen toen hij vijftien jaar geleden fingerstyle virtuoos Andy McKee ontdekte via YouTube. ,,Hij is wat je noemt een tovenaar op de gitaar. Niet lang nadat ik hem ontdekte gaf hij een show in Nijverdal, daar moest ik naartoe. Dat hebben nog zeker veertien mensen gedacht”, lacht Gerrit. ,,Ondanks de tegenvallende opkomst haalde McKee alles uit de kast. Die avond zag en hoorde ik voor het eerst een harpgitaar. Dat instrument had op mij het onder muzikanten welbekende effect: ‘Die móét ik ook hebben’.”

Het zou even duren, maar veertien jaar later was het moment daar. ,,Vorig jaar heb ik er eindelijk eentje besteld”, vervolgt de muzikant. ,,Eens in de zoveel jaar koop je als gitarist een nieuw instrument en voor mij was het inmiddels al vijf jaar geleden. De tijd was rijp.” Zonder er eerst op te kunnen spelen stelde Gerrit op goed geluk een harpgitaar samen op de website van Emerald Guitars. ,,Het is natuurlijk een erkend bedrijf, maar je mag evengoed een flink bedrag overmaken voor een instrument dat je nooit hebt bespeeld. Wat customer experience betreft heeft Emerald nog een hoop verbeterpunten. Na het samenstellen van de harpgitaar en het afrekenen word je onvoldoende geïnformeerd over de voortgang. Als klant én liefhebber wil je op de hoogte worden gehouden van de bouw van je nieuwe instrument. Bovendien moest ik de gitaar twee keer retour naar Ierland sturen voor reparatie van elektronica. Ik ben blij dat ik de harpgitaar nu eindelijk in goede staat in mijn bezit heb.” Hoewel het instrument een houten uitstraling heeft bestaat het uit carbon fiber. ,,Aan dat materiaal zitten zo ontzettend veel voordelen ten opzichte van een traditioneel houten gitaar. Hout buigt en trekt, kan niet tegen temperatuurverschillen, je kunt hem niet aan een buitenwand hangen en het is beschadigingsgevoelig. Met carbon heb je nergens last mee. Dit materiaal is praktisch onverwoestbaar. Voor nu heb ik mijn heilige graal gevonden. Je neemt hem op schoot en er gaat een wereld aan muzikale mogelijkheden voor je open.” Gerrit lacht: ,,Maar je moet eerst zorgen dat je met de duim telkens de juiste van de zes extra bassnaren weet te raken. Het is een lonely road om dat onder controle te krijgen.”