Dertien nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

Maandag vond in het Vergadercentrum te Edam een Naturalisa-tieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan 13 mensen (5 volwassenen en 8 kinderen) met 5 nationaliteiten de Bekendmaking van het Nederlanderschap of de Optieverlening uitreiken.

Eerst was er in de foyer een ontvangst van de naturalisanten met hun familie. Om 16.00 uur ging in de raadszaal het officiële gedeelte van start, waarbij burgemeester Sievers een kort toespraakje hield.

Na het afleggen van de eed of belofte, werden de officiële documenten van het Nederlanderschap ondertekend door de naturalisanten en de burgemeester. Na de felicitaties werden bloemen uitgereikt en kregen de nieuwe Nederlanders ook een tas met wat presentjes erin.