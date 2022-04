In de Nivo van vandaag, 6 april 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Havenfeesten een daverend succes

• Zwembad Warder voor derde keer overstroomd

• Burgemeester onderstreept grote verantwoordelijkheid taak raadsleden

• Frank Bond brengt nieuw muziekconcept in PX

• Organisatie Havenfeesten geeft ook ‘Zoodje eten’ nieuwe impuls

• Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (’t Nest)

• Denis: gevlucht uit Oekraïne en neergestreken in Meermin

• Tom Buijs van De Triade valt in de prijzen bij Skills Talents

• Ton Verheij wint voor de derde keer het Kaaswaagtoernooi

• Merel Conijn naar Jumbo Visma