Jan Snoek hangt visschort aan de wilgen

Vorige week kwam een oud en vertrouwd beeld tot een einde. Jan Snoek stopt met zijn inmiddels wereldberoemde viskar op de dijk. Na jarenlang alle dijkbezoekers van heerlijke vis te hebben voorzien is voor de Volendammer nu de tijd aangebroken om zijn visschort aan de wilgen te hangen.

Jan is herstellende van het coronavirus en is slecht ter been. Het was voor hem daarom niet mogelijk om zelf aanwezig te zijn bij zijn afscheid, waar zaterdag op de dijk bij stilgestaan werd. Aanwezigen wisten te vertellen dat de lichamelijke klachten de reden zijn dat Jan noodgedwongen stopt met zijn zaak.

Van Volendam tot China, overal op aarde lopen mensen die genoten hebben van een haring van Jan Snoek. Vanwege zijn unieke locatie – midden op de dijk – was hij in de gelegenheid toeristen uit alle uithoeken van de wereld te verwelkomen. Jan zal gemist worden op de dijk.