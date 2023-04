Mirani: 'Ik had er wel vier kunnen maken'

Van zijn stem was na afloop niet zoveel meer over, maar de twinkeling in de ogen van Damon Mirani vertelde eigenlijk genoeg. De verdediger van FC Volendam werd vrijdagavond met twee doelpunten matchwinnaar tegen Cambuur (2-0) en dat was niet de eerste keer. ,,In mijn tijd bij Almere City maakte ik eens een hattrick tegen MVV. Dat was mooi en deze zijn ook heel lekker”, glimlachte hij nog eens. Door Eddy Veerman

De doelpuntenmaker (Damon Mirani) en aangever (Carel Eiting, rechts) vallen elkaar in de armen na de 2-0. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Nadat hij de ban brak voor Volendam, met de 1-0, gaf de geboren Monnickendammer een oerkreet van ontlading, die bijna over de goaltune op de speakers heenging. ,,Daarnaast had ik mijn stem nodig om mensen neer te zetten, want in de eerste helft stond het niet goed. We hadden vanuit centraal achterin iets meer door moeten dekken. In de tweede helft speelden we anders en kon ik Jamie Jacobs makkelijker oppakken. Die omzetting was belangrijk.” Mirani had nóg twee kansen. ,,Dus eigenlijk had ik er vanavond vier kunnen maken…”

,,Dat je tegen PSV goed voetbalt, geeft nul garantie tegen Cambuur. We wisten dat het een heel andere wedstrijd zou worden”, zei aanvoerder Carel Eiting. ,,Vooraf spreek je af dat je het baltempo hooghoudt, vooruit spelen, in duels komen en tweede ballen winnen. Maar aan de bal was het wat trager, wat trager vrijlopen, dus we vonden niet hetzelfde ritme als tegen PSV. Als je dan net de duels niet wint, dan lijkt het net alsof je niet vol gaat. Ook het druk zetten.” Tien minuten voor rust kreeg Eiting een briefje van Wim Jonk’s assistent Matthias Kohler en de aanwijzingen van de trainer zelf om het neer te zetten volgens een 4-3-3-systeem. ,,Toen ging het beter, dat gaf ons meer duidelijkheid in het veld. Waardoor we wel duels wonnen, na rust bijna alles. Daardoor waren we constant aan het vechten op hun helft.”

Al vaker werd benoemd dat de vrije trappen en corners van Eiting een wapen zijn voor Volendam, kijkende naar het aantal doelpunten dat het tot dusver opleverde. Vrijdagavond weer twee corners waaruit werd gescoord. ,,Toch zie ik de teamspirit meer als wapen. Ik denk dat we steeds beter zijn gaan begrijpen en beseffen hoe we wedstrijden moeten winnen en verschil kunnen maken. Dat je voelt dat we het even zwaar hebben, maar vanuit daar weten dat er weer een moment gaat komen dat wij er doorheen komen waardoor we in de wedstrijd groeien. En als het gaat om die trap, het gaat daarbij ook om de beleving die de andere jongens hebben, het geloof dat zo’n vrije trap of corner een kans kan worden. Dat zit ‘m ook in het voorafgaand winnen van het duel op het middenveld: dat je weet van ‘dit is een belangrijk moment om te zorgen dat de wedstrijd richting ons gaat’.”

De afgelopen weken had Volendam meer verdiend tegen Heerenveen en PSV, maar kreeg het dat niet. ,,We moeten kritisch naar onszelf kijken, in die zin dat we thuis moeten doorgaan met de reeks de we hebben neergezet, maar wat kunnen we meenemen naar de komende uitwedstrijden? Want waarom speel je niet gelijk bij Heerenveen? Dat kunnen we wel, dus dat moeten we ook de komende wedstrijden proberen.”

,,De eerste helft was heel matig. Spelen tegen PSV is anders”, zei ook Wim Jonk na afloop. ,,Iedereen laadt zich op voor zo’n grote tegenstander en als je zo’n wedstrijd goed speelt, dan ga je daarna even uitblazen. Ik gaf al snel aan dat er fantastisch gespeeld was, maar dat er tegen Cambuur nog tien procent bij moest. Wij moesten laten voelen dat we er stonden, maar we lieten hen in de wedstrijd komen door foute keuzes, zij voetbalden onder de druk uit. Daarom hebben we het omgezet en hebben Damon Mirani voor de verdediging gezet, dat gaf meer helderheid aan het team. In de rust heb ik ook aangegeven dat we niet achterover gingen leunen, dat we Cambuur niet het gevoel zouden geven dat er iets te halen viel. Robert Mühren had goed druk op hun centrale verdedigers en door de omzetting hadden we die druk ook elders op het veld. Dit is een grote stap naar het in de eredivisie blijven. Maar je moet zorgen dat je nog wat wedstrijden wint.”