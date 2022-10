Roadshow langs bejaarden- en verzorgingstehuizen

Zondag 25 september heeft het fanfarecorps weer een bezoek gebracht aan de bejaarden- en verzorgingstehuizen om daar voor de bewoners optredens van een half uur te verzorgen. Door het succes en de enthousiaste reacties van afgelopen jaren hadden we voor dit jaar ook weer een muzikaal bezoekje op de agenda gezet.

Weer een mooie dag met optredens voor heel blije luisteraars. Alleen bij de Meer werd de pret even verstoord door een flinke bui. Maar tegen die tijd hadden we het optreden er al zo goed al op zitten. Bij De Meer en bij de Carmar bleken er ook nog jarige bewoners aanwezig te zijn. Dat bracht ons in de gelegenheid om hen een mooi verjaardagscadeau aan te bieden.

De muzikale bezoekjes werden door alle bewoners van de verschillende tehuizen zeer gewaardeerd. Ze waren dan ook met velen aanwezig om ons optreden te beluisteren. En ook dit jaar was er op twee verschillende locaties een gastdirigent aanwezig. Eén van de bewoners ging vol enthousiasme voor het corps staan en dirigeerde alle marsen, zo konden we goed in de maat blijven spelen.

Ook voor ons als corps was het heel leuk om te doen. De bewoners zijn mensen die over het algemeen niet meer in de gelegenheid zijn om een optreden van het corps buiten de deur te bezoeken. Daarom zijn we naar hen toegekomen om een optreden op locatie te verzorgen. En ze vinden muziek erg leuk, dus ons bezoek viel zeker in de smaak.

We werden door de aanwezige verzorgers zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee, limonade, koek en cake. Heel veel dank daarvoor. Hier zal nog lang over nagepraat worden.

Fanfarecorps Wilhelmina