Zilveren Volkswagen maakt Volendam onveilig

Voetgangers met punaises beschoten

Zondagavond werden meerdere mensen in Volendam slachtoffer van een bizarre daad. Vanuit een zilverkleurige Volkswagen werden met een Nerf-gun punaises op voetgangers afgevuurd. Op Facebook verschenen ’s avonds laat verschillende verhalen van slachtoffers. Monica Klant is één van de beschoten burgers. ,,Uit het niets kwam er een auto naast me rijden. Het raampje ging omlaag en opeens voelde ik een stekende pijn in mijn hoofd”, blikt Monica terug. ,,Er zat een punaise vast in mijn hoofd. Voordat ik in de gaten had wat er precies was gebeurd, was de auto al uit zicht.”

Foto van het afgeschoten projectiel met punaise aan uiteinde.

Het zijn Amerikaanse taferelen die zich tegenwoordig steeds vaker de kop opsteken in Volendam. Van de al gangbare massale vechtpartijen, het vuurwerkgeweld, de drugsdeals en jongeren die bewusteloos op straat liggen is nu in de vorm van een drive-by shooting de volgende stap gezet. De slachtoffers van de krankzinnige daad spreken van geluk dat er in plaats van kogels punaises werden afgevuurd. Dat neemt niet weg dat de doelwitten van de actie risico lopen op een leven met slecht zicht of zelfs totale blindheid.

‘Punaise zat vast in mijn hoofd’

Monica Klant liep zondagavond rond half zeven met haar vriend via de Burgemeester Van Baarstraat de Hyacintenstraat in toen er een auto naast ze kwam rijden. ,,Omdat we allebei op onze telefoon keken hadden we in eerste instantie niet door dat de auto vaart minderde. Het raampje ging naar beneden, er kwam een Nerf-gun naar buiten en voordat ik het wist voelde ik een stekende pijn in mijn hoofd. In eerste instantie dacht ik dat ik door een balletje uit een luchtbuks was geraakt, maar de pijn verminderde niet gelijk. Toen ik voelde bleek dat er een punaise in de zijkant van mijn hoofd vast zat. Ik was totaal verbijsterd. Nadat ik de punaise uit mijn hoofd had getrokken probeerden we een blik te werpen op de auto van de dader, maar hij was al weggescheurd. Een paar centimeter opzij en de punaise was in mijn oog terechtgekomen.”

‘Opgelucht dat ik niet het enige doelwit was’

,,We pakten de Nerf-dart van de straat en zijn gauw naar huis gegaan. Na zoiets bizars gaat er van alles door je hoofd; waarom zou je punaises op iemand afschieten? Zouden de punaises misschien drugs of een andere schadelijke stof bevatten? Was dit een bewuste actie gericht op mij of zijn er meerdere slachtoffers?” Eenmaal thuisgekomen heeft Monica een rustmoment gepakt om alles even te laten bezinken. ,,’s Avonds besloot ik mijn ervaring op Facebook te zetten. Ik was benieuwd of anderen iets hadden gezien of misschien hetzelfde hadden meegemaakt. Al gauw reageerden er mensen die ook vanuit een zilveren Volkswagen waren beschoten door gasten met capuchons op. Ergens voelde ik opluchting dat ik niet het enige doelwit bleek te zijn.” Monica besloot haar verhaal te doen bij de politie. ,,Zij vonden het al even zorgwekkend en vreemd als dat wij het zelf vonden. De melding werd gelijk doorgestuurd naar de agenten die in de regio Volendam werkzaam waren. Ik heb begrepen dat zij gelijk zijn gaan patrouilleren in het dorp.” (De politie is niet bereikbaar voor een reactie, red.)

Triest

,,Wat ik vooral beangstigend vind is dat deze hele operatie vooraf bewust gepland is door iemand”, zucht Monica. ,,Je moet je voorstellen dat er nogal wat voorbereiding bij komt kijken. Die punaises die in alle uithoeken van Volendam zijn teruggevonden zijn heel secuur vastgeplakt aan de Nerf-darts. De daders hebben dan nog genoeg tijd om zich te bedenken. Helaas is dat niet gebeurd. Ik vind het triest als je hier een kick uithaalt. We kunnen alleen maar hopen dat er geen kinderen, ouderen of dieren beschoten zijn door die figuren.”

Heb je camerabeelden van de situatie? Of heb je het kenteken van de auto van de daders kunnen noteren? Maak dan melding bij de politie.