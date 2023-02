Toekomstgericht onderwijs met wetenschap en technologie

Wetenschapsweek op DBC: uniek in Nederland

Meer dan 500 leerlingen van het Don Bosco College (DBC) in Volendam volgden afgelopen week een totaal ander lesprogramma. Alle havo- en vwo-leerlingen kregen een gastcollege van een of meerdere wetenschappers, namen deel aan workshops, voorstellingen, excursies of werkten aan een project. Het thema duurzaamheid stond bijna de hele week centraal. Wethouder Dirk Dijkshoorn gaf met zijn presentatie het startsein voor het duurzaamheidsproject in klas 3 vwo. Hij genoot zichtbaar van het hele programma, bezocht meerdere activiteiten en gaf de organisatie een groot compliment!

Al jaren een succes

15 jaar geleden is natuurkundedocent Ruud Brouwer begonnen met de jaarlijkse Bètadag in Volendam. Een uniek evenement dat op geen enkele school in Nederland werd georganiseerd. Verschillende sprekers uit de natuurwetenschappelijke hoek kwamen graag langs om hun bevindingen te delen. Zelfs een aantal gepromoveerde oud-leerlingen konden we verwelkomen. Het jaarlijkse evenement was een groot succes. Het DBC heeft als een van de weinige scholen in Nederland het vak Wetenschap als examenvak. Collega Kim Blankendaal, docente natuurkunde en scheikunde en wetenschap, heeft de Bètadag daarom enkele jaren geleden uitgebreid naar een hele wetenschapsweek. Een week waarin alle havo- en vwo-leerlingen kunnen kennismaken met onderzoekers en nieuwe toepassingen in de wetenschap en technologie, en waarin leerlingen inspiratie opdoen voor hun eigen onderzoek, nadenken over hun vervolgopleiding, uitdagende experimenten uitvoeren en meer.

PWS-Symposium

Na een druk programma werd de wetenschapsweek afgesloten met een profielwerkstuk (PWS) symposium waarin de havo- en vwo-examenleerlingen hun eigen onderzoek aan de hand van een poster mochten presenteren. Acht maanden lang hadden ze geploeterd aan een werkplan, het verzamelen van bronnen, het analyseren van data en het verwerken tot een onderzoeksverslag. De kwaliteit van de presentaties en onderzoeken was uitmuntend. Bij acht leerlingen was de kwaliteit van de presentatie zo goed, dat ze een prijs in ontvangst mochten nemen. De leerlingen en docenten van het DBC kijken terug op een geslaagde wetenschapsweek, een verrijking van het onderwijs in Volendam.