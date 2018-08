Avondkaasmarkt op zaterdag 11 augustus

De kaasmarkten in Edam zijn, mag wel gezegd, wereldberoemd! Doorgaans vinden deze overdag plaats in de maanden juli en augustus maar een keer per jaar wordt deze ’s avonds gehouden, dit jaar op zaterdag 11 augustus.

Dit levert een sprookjesachtig verlicht spektakel op waar bijzonder veel mensen op af komen. Bij dit evenement is ook een grote en sfeervolle markt die door de binnenstad loopt. En dit staat garant voor een supergezellig avondje uit! De markt is van 17.00 tot 23.00 uur en het kaasspektakel begint om 20.30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.