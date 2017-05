Brugdek van de Baanbrug wordt breder gemaakt



Donderdag waren twee medewerkers van Slangen Staal aan het werk op de Baanbrug. Deze brug is in de afgelopen maanden helemaal gerenoveerd en staat weer te pronken in het centrum van Edam. Echter het brugdek bleek aan weerskanten 12 cm te smal te zijn, zodat fietsers zo onder de brugleuning door konden wegglijden.

Dit euvel werd opgemerkt door Kees Kroon (Aris), die het aan de gemeente kenbaar maakte. Met de bruggenbouwer is contact opgenomen, want het brugdek was in totaal 24 cm smaller als voorheen.

Het euvel is nu weer opgelost. Aan beide kanten van het brugdek zijn hardhouten planken bevestigd. Daarmee is de renovatie van de Baanbrug nu helemaal afgerond.