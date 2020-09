Bart Buikman derde op NK skateboarden

‘Het was wel even heel spannend'

De Edammer skateboarder Bart Buikman (20) is trots op zijn behaalde derde plaats tijdens het NK begin deze maand. Voor het eerst stond hij op het podium bij het landelijke kampioenschap. Het is zijn beste prestatie op het NK tot nu toe, één die zeker naar meer smaakt. Bart is dan ook bezig zijn vaste trucs te perfectioneren, zodat hij in de nabije toekomst nog betere uitslagen kan behalen. Goed presteren op het Olympische kwalificatietoernooi in Rio de Janeiro is zijn volgende doel. De wereldtop van het skateboarden is daar aanwezig.

Door Laurens Tol





Een bord met daarop ‘3e plaats NK’ staat tegen de muur van Barts woonkamer. Onder de aanduiding van zijn prestatie staat zijn naam in grote, graffiti-achtige letters geschreven. Het prijzengeld van duizend euro wordt daarnaast vermeld. Op de eettafel staat de bijbehorende bokaal, die de vorm heeft van een blok kaas. Een duidelijke referentie aan ons land. De prijs is gemaakt van een gebruikt skateboard.

Bart is blij met zijn klassering. Zijn podiumplaats is een nieuwe stap in zijn weg naar boven. Hij bestormt hiermee de gevestigde orde in het skateboarden. ,,Voorgaande jaren was ik aldoor vierde, dus net naast het podium. Nu stond ik er voor de eerste keer op en daar ben ik erg trots op. Ik heb er ook wel hard naartoe gewerkt en in de top-3 eindigen was mijn doel. Het NK vond plaats in Den Haag, in ‘Training Facility’. Twee jaar terug bouwden ze daar een nieuw skatepark voor de Olympische selectie om te trainen. Dit had voordeel voor mij, omdat ik daar wekelijks train. Ik ken het park goed en daardoor was het een soort van thuiswedstrijd voor mij. Ik wist wat voor parcours ik kon verwachten”, vertelt Bart.

‘Gelukkig heb ik

door de ‘lockdown’

geen achterstand

opgelopen’

Het kampioenschap kende een spannend verloop voor de Edammer. In de halve finale lukte naar eigen zeggen alles bij hem. De finale was zwaarder. ,,Het was toen heel spannend. In de laatste wedstrijd heb je twee ‘runs’ van vijfenveertig seconden en vijf losse trucs. Vier van deze zeven scores tellen mee. De twee runs gingen gelukkig goed, ik had toen goede scores. Bij de losse trucs daarna landde ik drie keer achter elkaar niet. Ik had dus nog maar twee pogingen over. Ik moest bij deze allebei landen om mijn vier scores te halen. De druk lag daardoor wel hoger. Maar uiteindelijk lukte het dus wel en werd ik derde.”

Voor Bart is zo’n wedstrijd vooral ook een ‘mentaal spelletje’. Tot net voor het einde lag zijn podiumplek niet voor de hand. Het is volgens de skateboarder een kwestie van jezelf op de been houden. ,,Het kan altijd zo veranderen. Tot de laatste twee trucs stond ik bijvoorbeeld zesde. Maar nadat ik deze had gedaan, stond ik ineens derde. Dat ging dus heel snel. Ik vind dit wel leuk, want zo blijf je altijd hoop houden. Je moet niet denken: het gaat slecht. Maar eerder bij de volgende truc: nu gaat het goed. Natuurlijk baalde ik er wel van dat het niet meteen lukte. Het was wel even heel spannend.”

Bart zat niet ver af van de tweede plaats. Het zou hem geholpen hebben wanneer hij bij zijn losse trucs meer had geland. Dan had hij een keuze kunnen maken uit zijn scores, wat de twee opponenten boven hem wel konden. ,,Ik liep vrij gelijk op met Rob die tweede is geworden. Hij landde bij zijn eerste twee trucs ook niet, maar bij de drie daarna wel. Tussen Douwe, die eerste is geworden, zat wel wat meer verschil in de score. Maar het was voor mij echt een goede uitslag waar ik superblij mee ben. In het skateboarden eindigen vaak dezelfde mensen bovenaan. Douwe, Rob en ik staan meestal wel in de top. Wij hebben ook de meeste punten van Nederland.”

‘Het kan zomaar

zo zijn dat ik

de volgende keer

nog hoger eindig’

Zoals zoveel sporters had ook Bart de laatste maanden last van de corona-maatregelen. Lange tijd waren de skateparken waar hij altijd traint gesloten. Met meerdere mensen buiten skateboarden, was eveneens niet mogelijk. Het dwong Bart terug naar de straat, de plek waar het voor hem allemaal begon. Dat had ook wel weer iets moois voor hem. ,,Je kon zelfs gewoon op het Rembrandtplein skaten, zo rustig was het. Dat is wel grappig om mee te maken. Het was vrij gek om in een soort ‘ghost town’ te zijn. Bijzonder was het ook, maar van mij mag het nu wel weer terug naar ‘normaal’. Gelukkig heb ik door de ‘lockdown’ geen achterstand opgelopen, want iedereen had hiermee te maken.”

Barts volgende ‘stop’ is een prestigieus toernooi in Rio de Janeiro. Zijn resultaat tijdens het afgelopen NK maakt hem nog meer gemotiveerd om daar te presteren. Het zal een krachtmeting worden met de wereldtop. De uitgestelde Olympische Spelen in Tokio van 2021 zijn voor Bart helaas uit beeld geraakt. Zijn grote doel is nu het bereiken van de Spelen van 2024 in Parijs. Hij is tevreden over zijn vooruitgang van de laatste periode. ,,Het gaat goed. Ik ben aan het werk met meerdere trucs. Ik probeer de trucs die ik al ken technisch naar een hoger level te brengen en te combineren. Het gaat erom je sterke punten nog sterker te maken en consistent te zijn. Dat je dus negen van de tien trucs landt bij in een wedstrijd. Daar ga ik voor. En als dat lukt, dan kan het zomaar zo zijn dat ik de volgende keer nog hoger eindig.”