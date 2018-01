Winnaars van de slagzinwedstrijd op De Triade

Woensdag vond op De Triade om 14.30 uur de prijsuitreiking plaats aan drie basisscholen uit de omgeving van de slagzinwedstrijd op de Triadedag.

De winnende scholen kregen de prijzen bestaande uit een compleet verzorgde High Tea en twee verzorgde lunchen op de scholen zelf, uit handen van locatiedirecteur Jan Adels. De gelukkigen hebben de leukste slagzin bedacht tijdens hun bezoek aan de Triadedagen die in november jl. plaatsvonden.

De winnende slagzinnen waren van: 1. Wessel van Grevenhoek (Montessori Onderwijs in Purmerend), 2. Jim Sier (Sint Petrusschool in Volendam) en 3. Jo-Ann Stapel (De Piramide, Edam).