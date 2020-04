Haven met botter afgesloten

Vrijdagmiddag werd de Volendamse haven afgesloten voor de scheepvaart. Het havengat werd met een botter gebarricadeerd en een rode vlag hing te wapperen op het havendijkje, ten teken dat de haven afgesloten is.

Vanwege de coronamaatregelen is besloten om de haven af te sluiten met Pasen. Dit om te voorkomen dat er pleziervaartuigen en jachten af gaan meren in de haven en het zo te druk wordt. Als er met Pasen teveel dagjesmensen naar Volendam komen, kan de vereiste 1.50 meter afstand niet gewaarborgd worden.

Het is best een historisch gebeuren te noemen, want alleen in de Tweede Wereldoorlog is de Volendamse haven ook afgesloten geweest en werden enkele botters voor het havengat tot zinken gebracht. Na de Paasdagen wordt er beslist of de haven langer afgesloten blijft.