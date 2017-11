Megadrukte tijdens Tase Pronto Woonparty

Woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur werd voor de tweede keer in de showroom van Tase Pronto Wonen aan de Julianaweg de Pronto Woonparty gehouden. Vorig jaar was dit al een doorslaand succes en trok de woonmarkt veel publiek aan.

Woensdag was het dubbel zo druk en kon men over de hoofden lopen bij de kramen, zoveel kooplustige dames en een paar heren liepen er rond. Het was dringen geblazen en veel dames liepen met tassen vol aankopen te sjouwen. Door DJ Dennis Sier (Drum) werden gezellige plaatjes gedraaid, hapjes en drankjes werden geserveerd.

Verder waren er vele verrassingen, waaronder proeverijen en een verloting van mooie prijzen. Er stonden tientallen kramen met koopjes.