Nieuwe plein Jozefschool feestelijk in gebruik genomen

Woensdagmorgen om 8.45 uur was er een feestelijk gebeuren bij de Jozefschool in de C.J. Conijnstraat. Hier werd namelijk officieel het nieuw ingerichte schoolplein in gebruik genomen.

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam heeft een fiks bedrag uitgetrokken om alle pleinen van de Volendamse basisscholen aantrekkelijker te maken. De Jozefschool heeft het eerste plein dat vernieuwd is. Het grote plein aan de kant van de Conijnstraat is spannender gemaakt voor de kinderen met klimtoestellen, schommels en een kruipbuis.

Aan de achterzijde van de Jozefschool (naast het Jozefgebouw) is het kleine plein ook nieuw ingericht. Na toespraken van Kees Tuip en Jan Tol werd door kinderen de Jozefschoolvlag gehesen als opening.