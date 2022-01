BELEGGINGSCOLUMN

Sparen of beleggen, wat is verstandig?

Nederlanders zijn van nature spaarders. Ten opzichte van andere Europeanen sparen wij het meest. Met sparen is natuurlijk niets mis, maar in een aantal gevallen kan het toch slimmer zijn om je geld te beleggen. In deze column leg ik uit in welke situatie je moet overwegen om je geld te laten beleggen.





Je hebt een buffer én nog wat extra

Het hebben van spaargeld is noodzakelijk. Iedereen wordt namelijk geadviseerd om een buffer aan te houden. Daarmee kun je onverwachte, grotere of noodzakelijke uitgaven betalen als ze zich voordoen. Op de website van het Nibud kun je eenvoudig berekenen hoe groot jouw buffer moet zijn. Heb je daarnaast nog extra geld op een spaarrekening staan dat je niet direct nodig hebt voor je noodzakelijke uitgaven (nu en in de toekomst), dan is beleggen zeker het overwegen waard. Wanneer je dit geld namelijk op je spaarrekening laat staan, wordt het door inflatie, negatieve rente en eventueel belastingen steeds minder waard.

Je hebt geld voor langere tijd niet nodig

Heb je geld op een spaarrekening staan dat je langere tijd niet nodig denkt te hebben, dan is beleggen zeker een mogelijkheid. Historisch gezien heeft beleggen op lange termijn een hoger rendement opgeleverd dan sparen. Zo was het gemiddelde rendement van aandelen de afgelopen 100 jaar zo’n 7 procent per jaar. Natuurlijk kunnen koersen tussentijds ook flink dalen, maar met een lange beleggingshorzion heb je voldoende tijd om eventuele verliezen goed te maken en je vermogen te laten groeien.

Je bent bereid risico’s te lopen

Wanneer je gaat beleggen, loop je risico’s. Gemiddeld laten beurskoersen op lange termijn een stijgende lijn zien, maar tussentijds kunnen koersen ook dalen. Dit moet je accepteren. Ook kan de waarde van je vermogen langere tijd onder je oorspronkelijke inleg schommelen. Ook dan moet je je emoties beheersen en begrijpen dat je op lange termijn een hoger rendement mag verwachten.

Beleggen hoef je natuurlijk niet zelf te doen. Een vermogensbeheerder kan je hierbij helpen. Bij Axento vermogensbeheer kun je nu tijdelijk starten met beleggen vanaf €5.000. Wij helpen je dan bij het invullen van de juiste formulieren, het openen van een beleggingsrekening en het kiezen van het best passende risicoprofiel. Het beleggen zelf nemen wij vervolgens helemaal voor je uit handen.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Axento en Care IS vermogensbeheer

