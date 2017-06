Afgelopen weekend kermis in Warder

Na Middelie en Oosthuizen was afgelopen weekend Warder aan de beurt voor de kermis in onze gemeente. Nabij bar-restaurant ‘De Oude School’ stonden een zweef- en draaimolen en kermiskramen opgesteld. Vrijdag, zaterdag en zondag begon de kermis om 14.00 uur.

Op het grasveld in het centrum van Warder was een grote partytent en een luchtspringkussen geplaatst. Hier vonden zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur kinderspelen plaats. ’s Avonds was er in en rond de tent een kermisfeest voor de bewoners, waar een gezellig sfeertje heerste.

Drie dagen lang was het prachtig zomers weer. De kermis trok ook bekijks van de vele fietsers die tijdens dit zonovergoten weekend door de Zeevang reden. Nu volgen nog de kermissen in Edam en Volendam.