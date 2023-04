Fit4Lady sport voor het goede doel

Tientallen sportieve vrouwen verzamelden zich afgelopen zaterdag bij Fit4Lady voor een bijzonder evenement.

Door: Michelle Tuyp

Gezamenlijk zetten zij zich in voor de hulpgroep Geven en Nemen. In totaal deden er zo’n negentig vrouwen mee die verdeeld in shifts van achttien personen per keer oefeningen deden voor een kleine bijdrage. Na iedere ronde afwisselend op de steps en krachtapparaten getraind te hebben, gooiden de dames een euro in de pot. ,,Het is enorm motiverend om lekker te knallen met z’n allen”, zegt trainster Jolanda Peerdeman. ,,We zijn ook altijd super sociaal met alle vrouwen. We noemen het geen sportschool, maar echt een club.” De dames van Fit4Lady hebben al vaker voor een goed doel – zoals eerder bijvoorbeeld de Hartstichting - geld ingezameld met een sportevenement. ,,Nu wilden we iets doen voor dorpsgenoten”, vervolgt Jolanda. ,,We vonden het belangrijk om mensen uit onze eigen gemeente bij te staan door een lokaal doel te steunen.” Aan het einde van de dag hadden zij al 230 euro opgehaald, maar de pot blijft nog een paar dagen staan.

Geven en Nemen zet zich al bijna negen jaar in voor de minderbedeelde mensen in Volendam. Mariska de Wit, Rina Tuijp en Pauline Silven helpen de mensen door ingezamelde en gedoneerde spullen, kleding en boodschappen te verzorgen. Zij geven daarnaast adviezen om de mensen op het juiste pad te helpen, denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het zoeken naar werk en hulp verlenen omtrent het omgaan met de financiën. ,,Wij zijn ontzettend blij met de inzet van Fit4Lady, zo kunnen wij weer nieuwe projecten op touw zetten voor de hulpbehoevende mensen'', vertelt Rina Tuijp. Er zijn deze week meerdere acties uitgevoerd, waaronder het communieproject van de St. Petrusschool waarbij lege flessen werden verzamelden en karweitjes werden gedaan om geld in te zamelen voor boodschappen. Wil jij ook iets doneren? Ga dan naar de Facebookpagina van Hulpgroep Geven en Nemen Volendam.