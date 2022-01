In de Nivo van vandaag, 5 januari 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Wederom confrontatie tussen vuurwerk gooiende jeugd en politie

• ‘De Marker Wadden zijn één groot gifdepot'

• VD80: Er zit een gapend gat in de portemonnee van de gemeente Edam-Volendam (en dus ook in die van jou)!

• Moedige Moeders gaat verhuizen!

• Uit Turkije gevlucht gezin is gelukkig in Volendam

• Teleurstelling en vooral trots bij schaatsster Merel Conijn

• René en Robin blikken terug op horroravond