RKAV-meiden dollen met Creators FC

Wendy van Dijk en onze dorpsgenoot en zangers Mell gaan op de foto namens Creators FC in de achtervolging op Nina Klouwer, speelster van RKAV Volendam Onder 19.

De onderlinge wedstrijd – die een 11-1 overwinning opleverde voor de thuisclub – werd gespeeld in het kader van Pink Ribbon, waarmee aandacht wordt gevraagd voor onderzoek naar behandeling van borstkanker.

Vanwege de geldende maatregelen moest de ontmoeting plaatshebben achter gesloten deuren, hoewel nieuwsgierige jeugd toch via slimme manieren aan de nodige foto’s met de Creators kwam. Doneren voor Pink Ribbon kan en de opbrengst van het initiatief wordt later bekend gemaakt. Creators FC zal – wanneer publiek is toegestaan – terugkeren naar Volendam.