Sint Nicolaas arriveerde in paardenkar te Oosthuizen

Zaterdagmiddag om 17.00 uur was de intocht van Sint Nicolaas in Oosthuizen. Veel kinderen en ouders stonden de Goedheiligman op te wachten op de brug bij de Grote Kerk. Een Pietenbootje en de verlichte Pakjesboot kwamen aanvaren, maar de Pieten waren vergeten Sinterklaas mee te nemen.

Burgemeester Lieke Sievers, presentator Arie-Jan Beets en de kinderen stonden tevergeefs te wachten. Daarom zette de Zeevangsfanfare nog een Sinterklaaslied in. Even later kwam er een tractor met een paardenkar erachter aanrijden. Iedereen dacht van het paard van de Sint, maar in de kar zaten Sint Nicolaas en Kokkie.

Er was een hartelijk ontvangst en na liedjes gezongen te hebben en een Pietendans stapte iedereen de Grote Kerk binnen, waar de tijdelijke woning en de werkkamer van de Sint is. Hier werden presentjes en pepernoten uitgedeeld.