Toeristisch Overstap Punt in Oosthuizen voor wandelaars

Naast de rotonde in Oosthuizen, richting het industriegebied, staat een zuil op het parkeerterreintje, waar twee aantrekkelijke wandelroutes van start gaan in de Zeevang (richting Beets).

Het is het Toeristisch Overstap Punt Oosthuizen, dat deel uitmaakt van het wandelnetwerk Laag-Holland (met in totaal 600 km aan wandelpaden). In Oosthuizen kan men hier de Pontjesroute (5,3 km) en de Groene route (7,7 km) lopen.

En dan zijn er aansluitpunten op de andere routes die naar de omliggende plaatsen gaan, zoals Oudendijk, Avenhorn, Beets, etc. Voor de wandelaars misschien een leuk uitstapje in de komende vakantietijd.