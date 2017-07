Vervangen van brug in Oosthuizen (naast de rotonde)

In opdracht van de Provincie Noord-Holland wordt bij de rotonde in Oosthuizen de brug vervangen van de drukke doorgaande route richting Alkmaar. Door aannemer Gebr. Beentjes uit Uitgeest wordt de omvangrijke klus uitgevoerd en hier is men al enkele weken mee bezig.

Naast het vervangen van de brug vinden er ook grondwerkzaamheden plaats en zijn er damwanden geslagen. De planning is dat het vervan-gen van de brug in september afgerond zal zijn. De kosten bedragen 1.310.000 euro. Ook het wegdek op de N509 krijgt nieuw asfalt.

Voor de wandelaars/fietsers komen er gescheiden vakken op de brug. Eerder vond in de vaart tussen Oosthuizen en Beets baggerwerk plaats. Er wordt dus volop aan de weg getimmerd in de Zeevang.