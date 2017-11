Baggerwerkzaamheden op de Westervesting

Door medewerkers van Jonk Infra uit Kwadijk wordt in opdracht van de gemeente momenteel de vaart rond de Westervesting in Edam uitgebaggerd. Het is een omvangrijke klus en met groot materieel wordt dit uitgevoerd.

Nabij de Grote Kerk werd dinsdagmorgen gebaggerd. Het is al een natte klus, maar met de overvloedige regenbuien van de laatste dagen is het helemaal een kladdige en natte bedoening.

Het baggeren dient uitgevoerd te worden zodat het water goed kan doorstromen in de vaarten rondom de Edamse vestingen.