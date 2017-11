Bijeenkomst met 12 vijftig-jarige bruidsparen

Woensdagmorgen had burgemeester Lieke Sievers voor de zesde keer dit jaar een feestelijke bijeenkomst met echtparen uit de ge-meente Edam-Volendam die 50 jaar getrouwd zijn.

Het samenzijn vond plaats in Paviljoen Smit Bokkum. Een feestelijk opgemaakte taart werd aangesneden en dit werd geserveerd bij de koffie/thee. De burgemeester ging in gesprek met de jubileumparen.

De twaalf 50-jarige paren die in november 1967 getrouwd zijn: 1-11: Looze-Metz; 3-11: Steur-Veerman, Schouten-Wijn, Schokker-Koning, Tol-Veerman en Schilder-Tol; 13-11: Smit-Keijzer, Schilder-Runderkamp en Tuip-Plat; 15-11: Bodemeijer-Tol; 17-11: Eeckhout-Schilder en 18-11: Steur-Zwarthoed.