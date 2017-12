Kerstmarkt voor het goede doel op De Triade

In deze periode zijn de leerlingen van S.G. “De Triade” in Edam bezig met de lessen economie met het project ‘Ondernemen voor ondernemen’. Op donderdagavond 14 december werd dit project met een kerstmarkt afgesloten. Deze markt was van 19.15-20.15 uur.

Voor de leerlingen van het tweede leerjaar is dit een verplichte afsluiting. De Triade-Kerstmarkt werd gehouden in de grote aula van de school en deze werd zeer druk bezocht.

Om 19.15 uur stroomde de hal bomvol met belangstellende ouders, broers en zussen van de leerlingen en andere belangstellenden. Er werden veel zelfgemaakte werkstukken verkocht. De opbrengst was bestemd voor hetzelfde goede doel als vorig jaar, namelijk Cordaid Microkrediet.