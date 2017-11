Triade-Dagen voor leerlingen groep 8 op 21-28 november

Op dinsdag 21 en dinsdag 28 november vinden de Triadedagen plaats. Ruim 700 leerlingen uit groep 8 van scholen uit Edam-Volendam, Purmerend, Monnickendam, Middelie, Oosthuizen, Ilpendam, Beets, etc. komen naar De Triade om lessen Techniek te volgen.

Op dinsdag waren er verschillende basisscholen uit Volendam te gast in “De Triade”. In de lokalen kwamen we groepjes leerlingen tegen van o.a. de Vincentiusschool, De Blokwhere en de Petrusschool. Met veel enthousiasme waren ze aan het knutselen.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen zijn de dagen opgesplitst in een ochtend- en middagprogramma. De leerlingen volgen verschillende lesjes en gaan naar huis met een product dat ze zelf hebben gemaakt.