Trouwe KNRM donateurs in het zonnetje gezet bij station Marken

Uitreiking gouden en zilveren speldjes

Een organisatie als de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) krijgt géén subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs. Deze worden bij de KNRM ‘Redder aan de Wal’ genoemd. Trouwe donateurs worden jaarlijks door de KNRM in het zonnetje gezet. Afgelopen zaterdag werden op KNRM station Marken negen trouwe Redders aan de Wal met een insigne onderscheiden.

Tussen de 09.30 en 10.00 uur werden de trouwe donateurs, welke de KNRM meer als vijftig jaar geldelijk steunen, ontvangen in het KNRM boothuis aan de haven van Marken. De meeste genodigden kwamen met een partner of ander familielid.

Woord van welkom

De ochtend begon met een woord van welkom door de voorzitter van de plaatselijke commissie van station Marken, mevrouw Luzette Kroon. Na deze welkomstwoorden hield Tijs Klaver, opstapper van station Marken, een presentatie over de organisatie KNRM. Van het ontstaan in 1824 tot heden. En wat hield de mensheid bezig in de jaren, toen de aanwezige trouwe donateurs zich hadden aangemeld als donateur bij de KNRM. Ook aan het ontstaan van het reddingstation op Marken werd aandacht besteed.

Uitreiking speldjes

Na deze presentatie was het tijd voor de trouwe donateurs. Deze kregen uit handen van Luzette Kroon, een insigne opgespeld. Dit als dank voor de lange periode van donateurschap. De heer de Boer uit Noordbeemster, de heer Doets uit Amsterdam, de heer Honingh uit Amsterdam, mevrouw Lubsen uit Amstelveen, de heer Middelhoven uit Zaandam, de heer Ossebaar uit Pumerend, de heer van der Pol uit Amsterdam en de heer Scheffer uit Amsterdam kregen een zilveren speld voor 50 jaar donateurschap. De heer Kotterer uit Edam kreeg een gouden speld voor 60 jaar ´Redder aan de Wal´. Samen goed voor 460 donateursjaren. Deze personen kregen niet alleen een speld, maar ook een persoonlijke bedankbrief en het boek “Wie goed doet…”, een boek over waarom heten reddingboten zoals ze heten.

Varen op de Gouwzee

Aansluitend werd er een vaartocht gemaakt met de reddingboten ‘Frans Verkade’ en ‘Hendrik Jacob’. Door de aanwezigheid van een november zonnetje, was de temperatuur op de Gouwzee dragelijk. Degenen die slecht ter been waren konden meevaren aan boord van de ‘EVA’, een motorjacht van Dirk-Jan van Geemen, Coördinator Opleiden en Oefenen van het station op Marken. Opvallend was dat, ondanks de hoge leeftijd van enkele aanwezigen, niemand dit wilde missen en dus voeren alle genodigden mee. Zichtbaar genoten de trouwe donateurs van het meevaren. Hierna keerde iedereen terug naar het boothuis, waar onder het genot van een hapje en een drankje werd nagepraat over de vaartocht.

Pieter Pereboom / www.MarkerNieuws.com

Foto: De heer Kotterer uit Edam is al 60 jaar 'Redder aan de Wal'