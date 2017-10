Gehele Blokgouw 7 wordt opgehoogd en herbestraat

Na de bouwvak zijn de stratenmakers van Hennephof & Jonk begonnen aan het herbestraten van de Blokgouw 7. Het straatwerk van de Schoener, Karveel, Klipper, Tjalk, Boeijer en Galjoen wordt opgehoogd en herbestraat. Ook delen van het riool zijn vernieuwd.

Het is een omvangrijke klus die zeker tot april 2018 gaat duren. Het herbestraten is begonnen op de Schoener. Tijdens de renovatie van de woonwijk komen er ook ondergrondse afval- en glascontainers en extra parkeerplaatsen, waarover voorlichtingsavonden zijn gehouden.

Doordat het wegdek flink omhoog gaat, kunnen de bewoners ook zelf aan de bak om hun voor- en achterstraat op te hogen. Door het bestraten in deze buurt is er tijdelijk minder parkeergelegenheid.