Grote tak van boom viel deels op Mini Cooper

Dinsdagmiddag was er storm waarbij er flinke windvlagen waren. Een zware tak van een grote boom nabij de appartementen aan de Breek, bleek om 17.30 uur niet bestand te zijn tegen de windkracht en brak af. Een deel van de takken kwam terecht op een aldaar gepar-keerde Mini Cooper.

Ook het wegdek werd door het afgewaaide takken versperd. Korte tijd later arriveerde de politie en brandweer. De grote tak werd verwijderd en in delen gezaagd. Er was deuk- en krasschade aan de auto.

Gelukkig liep niemand er over de straat, zodat er geen gewonden waren. Een van de bewoonsters zag het gebeuren. “De tak zakte langzaam naar beneden”, vertelde ze.