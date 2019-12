Hoogste punt ‘gebouw A’ Friese Vlaak bereikt

Passanten langs het bouwterrein aan de Friese Vlaak hebben het misschien al gezien: het hoogste punt van het eerste gebouw is bereikt én de bouw verloopt op een andere manier dan gebruikelijk. KBK bouwgroep uit Volendam, aannemer van dit project in de nieuwbouwwijk De Broeckgouw, koos voor de realisatie van dit project voor de bouwmethode ‘tunnelen’.

Voor de wanden en verdiepingsvloer wordt een bekisting opgebouwd waarin het beton gestort wordt. De volgende dag, als het beton is gehard, wordt de bekisting er direct uitgehaald en weer gebruikt voor de wanden en verdiepingsvloer van de naastliggende twee woningen.

‘Dankzij deze methode bouwen we sneller en is er sprake van minder afval,’ aldus Robèr van Galen, projectleider van KBK bouwgroep. Dit is beter voor het milieu en beperkt overlast voor omwonenden.’