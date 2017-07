Wim en Rini de Geus zestig jaar getrouwd

Burgemeester Lieke Sievers bracht dinsdagmiddag 20 juni een bezoek aan het echtpaar Wim de Geus (90) en Rini van der Maat (85) in hun woning aan de Hyacintenstraat 23. Namens het gemeentebestuur kwam de burgemeester het jubilerende paar feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Een mooi bloemstuk werd kado gegeven.

Het was dinsdag op de dag af 60 jaar geleden dat Wim en Rini elkaar het jawoord hebben gegeven. In de woonkamer werd koffie met gebak genuttigd en een praatje gemaakt.

Het diamanten paar heeft drie kinderen gekregen: Henk en Carla en hun dochter Maria is overleden. Ze hebben twee kleinkinderen: Marcel en Marjan. Vanaf deze plaats nog onze gelukwensen.