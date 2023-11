Partner content

E-scooters steeds populairder in Volendam

In ons schilderachtige Volendam, waar traditie en innovatie hand in hand gaan, is er een heuse stille revolutie gaande op de wegen. Elektrische scooters transformeren de manier waarop steeds meer van ons zich door ons charmante dorp verplaatsen. Wat zijn de voordelen van zo’n elektrische scooters en wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Goedkoop rijden

Een van de meest voor de hand liggende voordelen van de e-scooter zijn de financiële voordelen volgens specialist Scooter Elektrisch. Een elektrische scooters heeft over het algemeen lagere kosten om ermee te rijden dan een benzinescooter. Dit terwijl de prijs van aanschaf vaak erg vergelijkbaar is.

De elektrische aandrijving is efficiënter en de prijs van elektrischer is gunstiger dan die van benzine. Zo kost een elektrische scooter rijden ongeveer één euro per 100 kilometer. Met een benzinescooter (EURO5) zit je al snel op €6 per 100 kilometer. Een aanzienlijke besparing dus wanneer je er veel gebruik van maakt.

Daar komt nog bij dat een elektrische scooter ook minder onderhoud nodig heeft dan een benzinescooter. Er zijn namelijk veel minder bewegende delen, waardoor er net als bij elektrische auto’s weinig onderhoud bij komt kijken.

Milieuvriendelijk en duurzaam

Naast een kostenbesparing leveren elektrische scooters natuurlijk ook hun bijdrage aan een schoner milieu. Elektrische scooters stoten geen schadelijk uitlaatgassen uit, wat de luchtkwaliteit in Volendam verbetert. In een dorp dat bekend staat om zijn authentieke schoonheid dragen elektrische scooter bij aan het behoud van Volendams karakteristieke kenmerken. Iedereen wil bovendien dat zijn of haar kinderen opgroeien in een gezond klimaat.

Een stille rit

Een ander duidelijk voordeel is dat elektrische scooters vrijwel geen geluid maken. Terwijl traditionele benzinescooters geluid maken, wat ook als storend wordt ervaren, bieden Elektrische Scooters een rit in stilte. Dat is prettig voor bestuurder én omstanders. Veel scootermerken zijn echter toch bezig om de elektrische scooter toch wat geluid te laten produceren, bijvoorbeeld door middel van kunstmatig geluid door een speaker. Dit omdat wandelaars en fietsers erg kunnen schrikken van een stille scooter die ineens voorbij komt rijden, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Dit geluid wordt echter als veel minder storend en luid ervaren.

Scooters in de toekomst in Volendam

Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid wereldwijd en gierende inflatie, is het geen verrassing dat elektrische scooters een grotere rol zullen gaan spelen in het toekomstige stadsbeeld. Naar verwachting zullen elektrische scooters steeds meer worden geïntegreerd in het verkeersbeeld, met mogelijkheden voor het delen van scooters en andere innovatie mobiliteitsoplossingen.



Daarnaast kiezen om genoemde reden ook ondernemers steeds meer voor elektrisch vervoer. Zo kunnen bezorgdiensten of maaltijdbezorgers zo profiteren van een milieuvriendelijk en kostenefficiënt alternatief voor de traditionele bezorgscooter. Dit draagt bij aan het versterken van de lokale economie en een groen imago.

In de staten van Volendam wordt het geluid van verkeer steeds vaker ingewisseld voor het zachte zoemen van elektrische scooters en auto’s. De voordelen zijn dan ook duidelijk. Naarmate Volendam stappen zet naar een duurzame toekomst en benzinescooters minder interessant worden, zullen elektrische scooters ongetwijfeld meer en meer onderdeel worden van het stadsbeeld.