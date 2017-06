100% Slagingspercentage bij praktijk fietsverkeersexamen

Honder procent, net als alle voorgaande jaren. Hieperdepiep! Hoezee! Hoera! Maar eh... de deelnemers van alle vorige edities scheuren nu over de rijbanen van rotondes (het liefst tegen het verkeer in, want dat is soms korter) en als ze wel op het fietspad blijven dan zijn ze 'even' vergeten hoe het ook alweer zat met die haaientanden. Stoppen met deze hypocriete onzin. Dit heeft geen zin voor eigenwijze en anarchistische Volendammers. Die weten het allemaal toch veel beter... denken ze.