Bakkerij van Pooij viert 95-jarig bestaan – met taart!

Bakkerij Van Pooij, een begrip in Volendam, viert dit jaar haar 95-jarig bestaan. Met diverse winkels in het dorp is de bakkerij niet alleen lokaal beroemd, maar ook geliefd bij klanten van ver buiten de gemeentegrenzen.

Uit de NIVO van 6 mei 2015: Jack van Pooij † en Jan Rijkenberg

De bakkerij werd in 1928 opgericht door Jaap van Pooij, die zijn kinderen Huib, Gerrit en Joop in de bakkerstraditie betrok. Samen kijken ze met trots terug op de rijke geschiedenis van het familiebedrijf. Het verhaal van Bakkerij Van Pooij omvat niet alleen de heerlijke broden en lekkernijen, maar ook herinneringen aan harde arbeid, de uitdagingen van een groot gezin en een dramatische brand in de oude bakkerij op het Kerkepad.

De familie heeft altijd de geest van samenwerking hooggehouden, waarbij vader Jaap van Pooij herhaaldelijk benadrukte: ,,Zolang wij geen ruzie krijgen, winnen wij van de concurrenten.” Na de overname door Ab van Pooij in 1967 en de verhuizing naar de Sint Gerardusstraat, heeft het bedrijf onder leiding van Piet Bont de traditie voortgezet. De bakkerij is nu een integraal onderdeel van Volendam en blijft de gemeenschap voorzien van heerlijk brood en banket. 95 jaar later wordt er nog steeds dagelijks vers brood en gebak uitgevent, tot groot genoegen van klanten binnen en buiten Volendam. Broodfanaten van heinde en ver hopen dat de bakkers van Van Pooij daar zeker nog eens 95 jaar mee door zullen gaan.

Wie jarig is trakteert

Sinds 1928 verzorgt Bakkerij van Pooij voor velen hun dagelijks brood, ‘warreme flippe’ en andere lekkernijen. Inmiddels heeft het bedrijf naast een grote bakkerij ook drie winkels in Volendam. Daarnaast zijn hun producten te vinden bij supermarkten, banketbakkers en viswinkels. Omdat het bedrijf 95 jaar bestaat, komt Bakkerij van Pooij nu met een bijzonder lekkere actie. Elke klant die aankomende donderdag, vrijdag of zaterdag in een van de filialen (of de bakkerij zelf) meer dan vijftien euro besteedt, ontvangt een heerlijke taart bij zijn aankoop. Deze slagroomtaart met marsepein is ideaal om met vier personen te delen. Een mooie actie, die waarschijnlijk goed in de smaak valt bij velen!

Huidig eigenaar Piet Bont. Foto: Bedakkertje