Burgemeester feliciteert acht 50-jarige echtparen

Er zijn dit jaar veel gouden huwelijksparen in Edam-Volendam. Ongeveer 300 stellen vieren hun 50-jarig huwelijksfeest in 2017. Het is voor burgemeester Lieke Sievers eigenlijk ondoenlijk om bij al deze jubileumparen thuis langs te gaan om hen te feliciteren.

Daarom worden er bijeenkomsten gehouden, waarbij de gouden paren worden uitgenodigd. Vrijdagmiddag waren acht 50-jarige paren naar “De Breek” in Etersheim gekomen. Koffie en gebak werden geserveerd waarbij de burgemeester in gesprek ging met de gouden paren.

De volgende acht 50-jarige echtparen werden door de burgemeester in de bloemetjes gezet, namelijk de heer en mevrouw Philips, Koning, Bosch, Laan, Van Halm, Frikkee, De Hollander en Prinsze.