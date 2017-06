Overhandiging Keuzegids thuistechnologie

Wethouder Gina Sombroek overhandigde donderdagmorgen in Wijksteunpunt de Meerwijk aan de Dijkgraaf Poschlaan 8 in Edam het eerste exemplaar van de ‘Keuzegids thuistechnologie’ aan de heer Jan Tol, voorzitter van de seniorenraad.

De gemeente vindt het heel belangrijk om haar burgers te ondersteu-nen langer comfortabel en zelfstandig te kunnen blijven wonen. De afgelopen jaren is er in Edam-Volendam al veel gedaan op het gebied van ‘Lekker blijven wonen’.

Zo is er nu de keuzegids ‘thuistechnologie’, die onder de inwoners vanaf 72+ verspreid zal worden. In die gids staan allerlei handige tips hoe technische hulpmiddelen kunnen helpen.