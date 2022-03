Statement politieke partijen over verwerpelijke publieke uitingen over onze collega

Afgelopen dinsdagavond 22 maart zijn er op twee plekken in onze gemeente door onbekenden spandoeken opgehangen die onze collega en het CDA zeer negatief besmeuren. Dit nadat tijdens de verkiezingscampagne door onbekenden ook al walgelijke posters over hetzelfde raadslid werden opgehangen in Volendam.

Wij, als volksvertegenwoordigers van alle politieke partijen, nemen met kracht afstand van deze verwerpelijke uitingen. We spreken ook onze steun uit aan het integere raadslid in kwestie die zich al jaren vol overgave inzet voor de gemeenschap.

We staan als politieke partijen en volksvertegenwoordigers voor een open debat, ook met de samenleving. Daarbij is ruimte voor alle meningen maar daarbij spreken we met elkaar met open vizier. Anoniem anderen beschuldigen, zwart maken of besmeuren is ronduit laf en is slecht voor ons allemaal. We roepen diegene die dit zo doen, ook op sociale media: stop hiermee!

Wij roepen iedereen op om open en eerlijk het gesprek met elkaar te voeren. Alle lokale politici staan voor iedere mening open en gaan graag met iedereen in gesprek op een fatsoenlijke manier.

Angelique Bootsman, Volendam80,

Nico van Straalen, GroenLinks,

Vincent Tuijp, CDA,

Loek Kras, LijstKras,

Dirk Dijkshoorn, Zeevangs Belang,

Emile Karregat, VVD,

Saul Jonk, BVNL,

Jaap Schilder, FvD,

Pim Bliek, PvdA.