Ingezonden mededeling

Volledige inventaris Bakkerij Gutter in online veiling

De gehele inventaris van Bakkerij Kees Gutter wordt op dit moment geveild via het online platform van Troostwijk Auctions. De bakkerij heeft vestigingen in Monnickendam, Volendam, Amsterdam, Purmerend en Zuidoostbeemster, die allemaal wegens faillissement de deuren moesten sluiten. Op woensdag 16 augustus 2023 sluit de online veiling van de inventaris van de hoofdvestiging in Monnickendam.

Met maar liefst zes filialen – in Monnickendam Volendam, Amsterdam-Noord, Zeeburg en twee in Purmerend – is Bakkerij Gutter een begrip in de regio. Het familiebedrijf werd in 1960 opgericht door Kees Gutter. Zijn dochters Greetje en Els namen het stokje van hem over. In de zomer van 2023 maakten de zussen bekend dat de bakkerij financieel niet meer gezond genoeg is om een goede toekomst te hebben. “We hebben het faillissement aangevraagd."

Hoogwaardige bakkerijapparatuur

Na het faillissement van Bakkerij Gutter worden de hoogwaardige bakkerijmachines en -installaties van alle vestigingen nu op initiatief van de curator geveild via Troostwijk Auctions. Geïnteresseerden krijgen hiermee de mogelijkheid om hoogwaardige bakkerijapparatuur te verwerven via de online veiling.

Het uitgebreide veilingaanbod bestaat onder andere uit waterkoel-, meng- en meetinstallatie, silo-installatie, gistinstallatie, rvs-zakgoedwagen, werkbanken, spiraalkneedmachines, deegverdeel- en opbolmachine, hefkneedmachine, kleinbroodinstallatie, grootbrood deegverwerkingsinstallatie, stokbroodmachine, planeetmengmachine, remrijskast, rotatieovens, en een gereedschapwasmachine.

Bekijk hier alle kavels van de online veiling van de hoofdvestiging in Monnickendam.

Over de veiling

De online veiling van de complete inventaris van de hoofdvestiging van Bakkerij Kees Gutter in Monnickendam sluit op woensdag 16 augustus 2023 om 14:00 uur.

Wilt u de kavels bekijken voor u een bod uitbrengt? Dat kan tijdens de kijkdag op maandag 14 augustus 2023 van 9:00 uur tot 11:00 uur. Adres: Oude Zijds Burgwal 26, 1141 AB in Monnickendam. Bekijk hier alle informatie over deze veiling.

www.troostwijkauctions.com