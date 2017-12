Nick & Simon schitteren weer met nieuw album en theatershow

Aangenaam opnieuw kennis te maken

Ze kunnen zich inmiddels moeiteloos veroorloven om te doen wat ze zelf leuk vinden, maar dat is te makkelijk voor Nick & Simon. Ze willen worden uitgedaagd, zoals ze bezingen op hun fantastisch nieuwe album. Op allerlei vlakken liggen (hun) mogelijkheden, zo blijkt al jaren. Maar om na een jaar - artistiek gezien - gesplitst te leven weer het beste uit zichzelf én uit elkaar te halen, dat is op ‘Aangenaam’ absoluut gelukt. Intussen vullen en voeden ze zestig theaters in eigen land en in België. Volgende week donderdag en vrijdag staan ze in Hoorn.

De soort van sabbatical, het werkt altijd verfrissend. Maar echt stil zitten deden de Volendammers vorig jaar niet. Simon trok bijvoorbeeld zelf het theater in en aan het eind van 2016 kon hij in één van de drie jubileumshows in Ahoy Nick verrassen en wereldkundig maken dat het lang gekoesterde vaderschap in aantocht was. Dat mondde vervolgens, zoals de mannen dat in het theater zelf benoemen, uit in het meest persoonlijke liedje dat ze samen schreven, ‘Welkom’. Een aangrijpende, zangtechnische en tekstuele wolk van een ballade.

Alsof het een hernieuwde kennismaking betreft. Ze stellen zich ook opnieuw voor in het theater. Al vloggend komen ze het podium op, want de mannen zijn sinds enige tijd helemaal into het filmen en monteren van eigen filmpjes, die hen een eigen en het meest veilige kanaal verschaffen om datgene naar buiten te brengen wanneer ze dat willen.

‘Aangenaam’ dus, zoals ook de satirische titelsong is genaamd. Voor het eerst trokken ze samen op in het schrijfproces, daar waar voorheen Nick een aantal songs op z’n eigen houtje schreef, Simon dat apart deed en producer Gordon Groothedde het liet samensmelten. Voor hun nieuwe werk waren ze ook enkele dagen in Stockholm, waar ze tijdens één van hun ontmoetingen voor hun tv-programma The Dream een songwriter ontmoetten en daarom terugkeerden. Vier songs werden daar geboren.

Zoals ze zichzelf ook – met succes – uitdaagden om in kort tijdsbestek (één dag) de soundtrack van de Johan Nijenhuis-film ‘Gek van Geluk’ te schrijven. Van herkenbare en altijd gemakkelijk in het gehoor liggende en mee te zingen liedjes als ‘Ondersteboven’, tot fraaie uitstapjes (‘Zing’ met Jayh) en andere hele mooie gecomponeerde songs als ‘Minder van meer’, ‘Het is mooi’, ‘De dromer in mij’ en ‘Blijf overeind’, waarin ze tevens soundvernieuwend zijn, dat is typisch Nick & Simon. De muziek blijft het doen, dat is ook - naast de humor - een kracht van het tv-programma ‘Talenten zonder centen’, waarin ze samen met Kees Tol en telkens een nieuwe BN-er met hun backpacks door een nieuwe metropool cruisen om een bijbaantje te zoeken, zodat ze er kunnen eten en slapen. Als ze vervolgens aan het eind van de trip tweestemmig een liedje zingen voor de meegereisde gast, maakt dat mooie emotie los.

Hun rugzakken vullen zich ondertussen vrolijk verder. Nick presenteert dit seizoen ‘Keep it cool’ op tv en normaal gesproken is dat nog maar het begin voor deze twee mannen, die geen gebrek hebben aan zelfspot, tijdens hun theatertour met alle liefde teruggaan naar hun uitgaanstijd en de versier-oneliners met het publiek delen, maar datzelfde publiek ook iets van zichzelf laten prijsgeven. En bij hun slotakkoord in de theaters spreken ze hun dank uit naar de mensen. Zoals altijd op doordachte wijze, maar altijd weer mooi verpakt, met de gitaar, de twee stemmen en de rakende tekst.